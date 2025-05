Bayern? ManCity? Real? Schweinsteiger gibt Wirtz Ratschlag

IMAGO/UWE KRAFT

Schweinsteiger hat einen Tipp für Florian Wirtz

Das Rätselraten um die sportliche Zukunft von Florian Wirtz hält weiter an. Geht es nach Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger, sollte sich der Noch-Leverkusener seine Entscheidung besser ganz genau überlegen. Aus seiner eigenen Erfahrung weiß er: Vor allem ein Schritt ins Ausland ist ein großer.

Florian Wirtz stehen auf dem Transfermarkt in diesem Sommer viele Türen offen. Die zum FC Bayern sperrangelweit. Aber auch nach Manchester und Madrid könnte es einen Weg für ihn geben. Bastian Schweinsteiger ist allerdings nicht sicher, ob dies jetzt schon der richtige für ihn wäre.

"Ich weiß nicht, ob jetzt schon der richtige Moment für ihn wäre, ins Ausland zu gehen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Schritt ist, weil man im jungen Alter step by step gehen muss", sagte Schweinsteiger im Gespräch mit dem englischen Portal "GiveMeSport".

Er selbst habe die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, erst später die heimischen Gefilde zu verlassen. "Für mich war es wichtig, erst die Champions-League-Trophäe zu gewinnen und Erfolg mit Bayern München zu haben. Und erst dann, wenn die Spitze erreicht ist, eine andere Kultur, eine andere Mentalität zu erleben. Das war mir wichtig", erklärte die Bayern-Legende.

Schweinsteiger: Wirtz beim FC Bayern wäre "fantastisch"

Der FC Bayern würde Wirtz (22) "natürlich" gerne in seinen Reihen begrüßen, so der frühere Mittelfeldspieler. "Das wäre fantastisch. Aber das ist nicht einfach. Heutzutage kosten Spieler auch eine Menge Geld, also sollte man darüber nachdenken."

Vor allem beim FC Bayern haben sie dies dem Vernehmen nach schon lange getan. Der Rekordmeister legt sich seit Monaten für einen Wirtz-Transfer ins Zeug. Es hat bereits Treffen sowie erste Gespräche und Überlegungen gegeben, wie man den Nationalspieler am besten in das eigene System einbinden könnte.

Ob die Gedankenspieler auch bei ManCity oder Real Madrid in diesem Stadium sind, ist nicht genau bekannt. Verbrieft ist zumindest im Fall des englischen Spitzenklubs, dass Wirtz weit oben auf der Wunschliste steht. Eine Wirtz-Spur nach Spanien gibt es ebenfalls, gleichwohl ist diese nicht so heiß wie nach Manchester oder München.