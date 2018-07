H96 will HSV-Stürmer Wood nach Hannover lotsen

Bobby Wood steht im regen Austausch mit André Breitenreiter

Nach den Abgängen von Martin Harnik (Werder Bremen) und Charlison Benschop (FC Ingolstadt) ist Fußball-Bundesligist Hannover 96 weiter auf Stürmersuche. Trainer André Breitenreiter richtet dabei seinen Blick vor allem auf Angreifer Bobby Wood vom Absteiger Hamburger SV.

Gegenüber dem "kicker" sagte der Coach der Niedersachsen, dass er den 25-jährigen US-Amerikaner gerne an die Leine lotsen würde und bereits "seit mehreren Wochen im Austausch" mit dem HSV-Spieler stehe. Wood hatte erst kürzlich verkündet, die Hanseaten im Sommer verlassen zu wollen.

Zwar seien die Verhandlungen mit Wood noch in der Schwebe, "aber natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn der Transfer am Ende zustande kommt", sagte Breitenreiter, der von den Qualitäten des 37-maligen US-Auswahlspielers überzeugt ist.

"Ich finde, dass er gut zu uns passen würde. Er hat großes Potenzial. Das hat er ja auch schon nachgewiesen." Dem Vernehmen nach soll jedoch auch der ukrainische Vizemeister Dynamo Kiew seine Fühler nach Wood ausgestreckt haben.

Derzeit haben die Roten im Trainingslager in St. Peter Ording mit Niclas Füllkrug nur einen echten Stürmer im Bundesliga-Kader. Sollte es mit dem Transfer von Wood nicht klappen, will man in Hannover "in Ruhe schauen, was sich noch ergibt."

Vorschnelle Entscheidungen werde es beim Tabellen-13. der vergangenen Saison jedenfalls nicht geben, so Breitenreiter, denn: "Wer zu schnelle Entscheidungen trifft, macht in der Regel auch Fehler. Wir haben die Geduld."