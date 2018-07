Schalke-Youngster vor Wechsel in die zweite Liga

Bernard Tekpetey wechselt vom FC Schalke 04 in die 2. Bundesliga

Stürmer Bernard Tekpetey verlässt offenbar Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 und wechselt in die zweite Liga.

Nach Informationen von "Funke Sport" zieht es den 20 Jahre alten Ghanaer zum Zweitliga-Aufsteiger SC Paderborn. Noch am Montag soll der Wechsel unter Dach und Fach gebracht werden.

Paderborn verpflichtet Tekpetey demnach fest, Schalke will sich allerdings eine Rückkauf-Option für das Talent sichern.

Zuvor hatte auch "Bild" vom Paderborner Interesse an Tekpetey berichtet. "Ein interessanter Spieler, mit dem wir uns beschäftigen", bestätigte SCP-Sportdirektor Markus Krösche gegenüber dem Blatt.

Tekpetey war in der vergangenen Saison vom amtierenden Vizemeister an den österreichischen Erstligisten SCR Altach ausgeliehen, absolvierte dort aber nur zwölf Plichtspiele (zwei Tore). In Paderborn erhofft sich der zweifache Nationalspieler nun offenbar mehr Spielpraxis.

Schalke-Trainer Domenico Tedesco hat angesichts der Vielzahl an Offensiv-Optionen in seinem Kader weiterhin keine Verwendung für Tekpetey, der Anfang 2016 aus seiner Heimat nach Gelsenkirchen wechselte.