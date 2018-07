Klopp: "Hätten mit BVB die CL gewonnen"

Große Worte von Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp

Jürgen Klopp vom englischen Fußball-Erstligisten FC Liverpool hat sich mit anerkennenden Worten über seinen Ex-Verein Borussia Dortmund geäußert.

Der BVB-Meistercoach von 2011 und 2012 zeigte sich im Interview mit der "BBC" überzeugt davon, dass er mit den Schwarz-Gelben die europäische Königsklasse hätte gewinnen können. "Hätten sie uns in Dortmund mit dem Team von 2011 noch die nächsten vier Jahre spielen lassen, hätten wir mindestens einmal die Champions League gewonnen", so der 51-Jährige.

"Die Jungs waren 19, 20 Jahre alt. Es war ein unglaubliches Team und wir hatten das Glück, sie alle zusammen zu bringen. In Liverpool ist es nicht das gleiche, aber schon ziemlich ähnlich."

Während seiner siebenjährigen Amtszeit bei der Borussia wurden den Dortmundern immer wieder die wichtigsten Leistungsträger abgekauft, darunter Starspieler wie Mario Götze oder Robert Lewandowski.

Klopp musste regelmäßig nach seinen Titelgewinnen auf entscheidenden Positionen umbauen, was hinsichtlich der spielerischen Klasse im Laufe der Jahre unweigerlich zu Qualitätsverlusten führte.

Liverpool will seine Stars halten

Der ehemalige Mainzer hoffe darauf, dass sein jetziger Klub FC Liverpool den Status als abgebender Verein mittelfristig loswerde. "In der Vergangenheit war es in Liverpool die gleiche Situation (wie in Dortmund, Anm. d. Red.). Torres, Suárez, Coutinho, Sterling ... Alle wurden verkauft. Das stimmt schon."

Jetzt gelte es zu beweisen, dass die Reds mit ihrem finanziellen Möglichkeiten und der starken sportlichen Perspektive in der Lage sind, ihre Leistungsträger auch langfristig zu halten.

Damit hätte der Teammanager ein Ziel erreicht, welches ihm in Dortmund immer verwehrt blieb.