Offiziell! Axel Witsel wechselt zum BVB

Axel Witsel hat einen langfristigen Vertrag beim BVB unterschrieben

BVB-Fans aufgehorcht! Endlich steht es fest: Nach wochenlangem Transfer-Theater ist klar, dass Axel Witsel in der kommenden Saison für den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund auflaufen wird. Das bestätigten die Schwarzgelben am Montag.

Der Transfer vom chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian zum BVB soll innerhalb der kommenden Tage noch formal über das "FIFA TMS" abgewickelt werden.

"Wir sind sehr froh, dass er sich für Borussia Dortmund entschieden hat. Axel ist ein Spieler mit großer internationaler Erfahrung, der alle Fähigkeiten mitbringt, um das zentrale BVB-Mittelfeld zu prägen: taktisches Verständnis, Zweikampfstärke, Tempo, Kreativität und Mentalität!", so Michael Zorc am Montag in Bad Ragaz, wo sich die Dortmunder derzeit im Trainingslager befinden.

Der Mittelfeldmann ist mittlerweile im Grand Resort in Bad Ragaz eingetroffen, wo sich die Schwarz-Gelben derzeit auf die kommende Bundesliga-Saison vorbereiten.

Witsel unterschreibt einen Vierjahresvertrag und soll laut belgischen Medienberichten rund zehn Millionen Euro im Jahr verdienen, der "kicker" hingegen schreibt von einem Salär von 7,5 Million Euro per annum.

Er habe am Sonntag fristgerecht von der in seinem Arbeitsvertrag mit Quanjian verankerten Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht, schrieb der BVB. Die Borussia wiederum "hatte Tianjin Quanjian mitgeteilt, dass sie bereit ist, die festgeschriebene Ablösesumme zu entrichten".

Witsel: "Bin total happy und auch stolz"

Witsel selbst zeigte sich kurz nach seiner Landung am Flughafen von Zürich erleichtert: "Nach der WM war es mein Ziel, aus China zurück nach Europa zu wechseln. Ich bin total happy und auch stolz, bald für den BVB spielen zu dürfen. Nach unserem ersten Gespräch musste ich nicht mehr lange überlegen, denn Borussia Dortmund ist für mich einer der besten Klubs auf dem Kontinent. Ganz ehrlich: Ich kann es gar nicht erwarten, vor 81.000 Menschen aufzulaufen."

Nach übereinstimmenden Meldungen haben die BVB-Verantwortlichen die Ausstiegsklausel des belgischen WM-Fahrers gezogen und überweisen 20 Millionen Euro Ablöse an Witsels Ex-Klub Tianjin Quanjian FC.