Löst Juve-Wunderkind Kean das BVB-Sturm-Problem?

Der Vertrag von Moise Kean läuft noch bis 2020

Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat noch immer keinen neuen Stürmer für die kommenden Saison verpflichtet. Nun hat der BVB seine Augen offenbar auf ein "Wunderkind" aus Italien gerichtet.

Wie die italienische Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" berichtet, hat der Revierklub ein Angebot für den 18-Jährigen Moise Kean vom Serie-A-Meister Juventus Turin abgegeben.

Der Youngster spielte in seiner noch jungen Profi-Karriere sowohl auf der Mittelstürmerposition als auch auf dem linken Flügel und traf für verschiedene Jugend-Auswahlmannschaften Italiens in Pflichtspielen bereits zehnmal.

In der abgelaufenen Spielzeit war Kean an den Erstligisten Hellas Verona ausgeliehen, für den der Teenager immerhin 19 Begegnungen (vier Tore) in der Serie A bestritt.

Medienberichten zufolge kann sich Juve ein erneutes Leihgeschäft mit seinem Top-Talent durchaus vorstellen. Bei einem Verkauf verlangt der italienische Rekordmeister laut "Sky Italia" mindestens 20 Millionen Euro für sein Eigengewächs. Sein Vertrag bei der Alten Dame läuft noch bis 2020.

Zuletzt wurde Kean auch mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Doch die Ablöseforderung der Turiner sei für die Eintracht "nicht machbar", zitierte die "Offenbacher Post" SGE-Sportdirektor Bruno Hübner vor knapp einer Woche. Auch Udinese Calcio und OGC Nizza sollen an einer Verpflichtung von Kean interessiert sein.