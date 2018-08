Mainz schlägt Celta Vigo im letzten Test

Brosinski brachte die Rheinhessen zurück ins Spiel

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sein letztes Testspiel der Saison-Vorbereitung erfolgreich bestritten.

Beim 2:1 (1:1) beim spanischen Erstligisten Celta Vigo erzielten Daniel Brosinski (41., Foulelfmeter) und Pablo De Blasis (54.) die Tore für das Team von Trainer Sandro Schwarz.

Das ist das Ding! 🏆 #Mainz05 holt als erste deutsche Mannschaft die "Trofeo Memorial Quinocho"! 👌 pic.twitter.com/ChjnHN6XDA — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 11. August 2018

Der ehemalige Gladbacher Dennis Eckert hatte die Spanier in Führung geschossen (15.). Am kommenden Samstag spielt Mainz in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist Erzgebirge Aue.

Am 26. August empfangen die Rheinhessen den VfB Stuttgart zum Liga-Auftakt.