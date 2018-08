Reus adelt BVB-Neuzugänge Witsel und Delaney

Marco Reus ist von Axel Witsel begeistert

Seit wenigen Wochen erst sind Axel Witsel und Thomas Delaney Teil des Kaders von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Der neue BVB-Kapitän Marco Reus ist schon nach dieser kurzen Zeit begeistert von den Qualitäten der beiden Neuen.

Der Belgier Axel Witsel, der für 20 Millionen Euro vom chinesischen Klub Tianjin Quanjian zu den Schwarz-Gelben wechselte, sei zwar erst wenige Tage bei der Borussia, "aber er macht schon jetzt einen wirklich guten Eindruck - sowohl als Persönlichkeit als auch auf dem Platz", schwärmte Reus vom Belgier.

"Axel hat viel internationale Erfahrung als Sechser und Achter. Er strahl viel Ruhe und Selbstsicherheit aus, auch in kritischen Situationen. Bei der WM hat er gezeigt, zu was er in der Lage ist. Er wird uns besser machen", ist Reus vom neuen Dortmunder "Anführer" überzeugt.

Delaney ein Spieler, "der uns gefehlt hat"

Auch Thomas Delaney, der für knapp über 20 Millionen Euro von Werder Bremen zu den Borussen wechselte, hat es Reus angetan. "Thomas ist ein außergewöhnlicher Spieler. Er ist die Sorte Spieler, die uns in der Vergangenheit gefehlt hat. So einen wie ihn brauchen wir vor allem in den umkämpften Spielen", erklärte der neue BVB-Kapitän.

Dass Reus die Mannschaft in Zukunft mit der Binde auf das Feld führen wird, ist in seinen Augen eine ganz besondere Aufgabe. "Es ist eine Herausforderung, auf die ich mich freue. Ich will ein Vorbild sein, führen und immer positiv bleiben. Ich weiß, was von mir verlangt wird", sagte der 29-Jährige.