Guilavogui bestätigt Verhandlungen mit Benfica

Josuha Guilavogui spielt auch in der nächsten Saison für den VfL Wolfsburg

In der aktuellen Sommerpause wurde Mittelfeldspieler Josuha Guilavogui vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg mit diversen Klubs in Verbindung gebracht. Nun bestätigte der Franzose sogar konkrete Gespräche.

"Ich hatte eine Ausstiegsklausel, es hat Angebote gegeben. Natürlich setzt man sich dann mit so etwas auseinander", gab der 27-jährige Guilavogui in einem "kicker"-Interview zu.

Gerade das Interesse von Benfica sei sehr konkret gewesen. "Ich habe mit dem Klub geredet, Benfica ist ein großer Verein. Aber ich konnte vom VfL nicht verlangen, dass er für mich weniger als meine festgeschriebene Ablöse kassiert", erklärte Guilavogui.

Der siebenfache Nationalspieler fühle sich in Wolfsburg sehr wohl und habe dem Klub viel zu verdanken. "Da hätte schon etwas kommen müssen, was hundertprozentig passt", so Guilavogui.

Auch den beiden Klubs aus der englischen Premier League FC Fulham und West Ham United wurde Interesse am Wolfsburger nachgesagt. Doch ein Wolfsburg-Abschied des Leistungsträgers kommt zunächst nicht infrage. "Meine Klausel ist auch nicht mehr aktiv, ich bin mit dem Kopf voll beim VfL", sagte Guilavogui.

Der Mittelfeldspieler hatte seinen Vertrag im Sommer des letzten Jahres bis 2020 verlängert.