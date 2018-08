Für 20 Mio.? Henrichs vor Absprung nach Monaco

Benjamin Henrichs könnte in die Ligue 1 wechseln

Benjamin Henrichs steht offenbar kurz vor einem Abgang vom Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. So heißt es zumindest in einem jüngsten Medienbericht.

Wie die "Bild" am Samstag vermeldete, hat der dreimalige Nationalspieler die Leverkusener Klubführung um seine Freigabe gebeten. Henrichs peilt demnach einen Transfer zum französischen Vizemeister AS Monaco an. Das Team aus dem Fürstentum soll bereit sein, 20 Millionen Euro für den Außenverteidiger zu bezahlen.

Die Monegassen werden schon längere Zeit mit Henrichs in Verbindung gebracht. Laut dem Zeitungsbericht sollen sie mit einem ersten Angebot bei den Leverkusenern aber abgeblitzt sein.

Ein Verkauf des 21-Jährigen würde aus Bayer-Sicht durchaus Sinn ergeben. Sportlich ist der Defensivmann schon länger nicht mehr unumstritten, hat in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit seinen Stammplatz verloren. 2017/2018 stand er lediglich elfmal in der Leverkusener Startelf.

Henrichs wurde zuletzt nicht von Bayer-Cheftrainer Heiko Herrlich in den Kader für das Pokalspiel beim 1. CfR Pforzheim berufen. Wohl ein weiteres Indiz dafür, dass sich das Eigengewächs um seinen Abgang aus der Rheinstadt kümmern darf.

Insgesamt stand Henrichs in den letzten drei Jahren 61 Mal in der Bundesliga auf dem Rasen, schaffte ein Jahr später den Sprung in die Nationalmannschaft.