Bayern-Wechsel? Das plant Barca-Star Rakitic

Ivan Rakitic zählt zu den besten Mittelfeldspielern Europas

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München soll sich zuletzt intensiv mit dem kroatischen WM-Helden Ivan Rakitic beschäftigt haben. Der Mittelfeldspieler selbst hat aber offenbar ganz andere Pläne, als zurück in die Bundesliga zu wechseln.

Nach Informationen von "Sport1" will der 30-Jährige seinen Kontrakt beim spanischen Champion FC Barcelona unbedingt erfüllen und mit den Katalanen weitere Erfolge auf nationaler und europäischer Ebene einfahren.

Rakitic steht seit 2014 bei Barca unter Vertrag und hat sich an der Seite von Messi und Co. zu einem der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt entwickelt. Die Blaugrana gewann mit Rakitic dreimal die spanische Meisterschaft, dreimal den spanischen Pokal sowie einmal die Champions League (2015).

Zuletzt hatte die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, dass sich der FC Bayern um eine Verpflichtung des Vizeweltmeister bemühe und sich einen Transfer bis zu 100 Millionen Euro kosten lassen könnte.

Rückkehr nach Sevilla zum Karriereende?

Stattdessen will Rakitic offenbar aber noch drei weitere Jahre für den FC Barcelona spielen. Im Anschluss peilt der Rechtsfuß laut "Sport1" einen letzten Karriereschritt zum FC Sevilla an, wo er seine Laufbahn in der spanischen Primera División ausklingen lassen möchte.

In Sevilla hatte der Mittelfeldregisseur vor über sieben Jahren erstmals Fuß in La Liga gefasst. Für den Klub aus Andalusien stand Rakitic insgesamt dreieinhalb Spielzeiten unter Vertrag, ehe er im Sommer 2014 nach Barcelona wechselte.

Zuvor war der Kroate von 2007 bis Ende 2010 beim FC Schalke aktiv, für die er in der Bundesliga insgesamt 97 Partien bestritt.