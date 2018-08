Heldt schlägt Füllkrug fürs Nationalteam vor

Ist Niklas Füllkrug von Hannover 96 einer fürs DFB-Team?

Angreifer Niclas Füllkrug von Hannover 96 ist laut Horst Heldt ein Kandidat für den Neustart in der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Joachim Löw.

"Warum nicht?", fragte Heldt im "SID"-Interview, schließlich habe Füllkrug in der Vorsaison fast so viele Tore erzielt wie Freiburgs Nils Petersen, der zur Nationalmannschaft eingeladen worden war: "Beide haben in der Vorsaison geliefert und das bei Vereinen, in denen es unheimlich schwierig ist, Tore zu machen."

Bei der Nationalmannschaft ist laut Heldt "nach dem schlechten Abschneiden bei der WM vielleicht der Zeitpunkt für einen Neustart mit neuem Personal" gekommen: "Und dann muss man sich überlegen, welches Stürmerprofil man braucht. Mario Gomez und Sandro Wagner stehen nicht mehr zur Verfügung. Und dieser Stürmertyp wächst nicht wie Äpfel auf den Bäumen. Wenn Niclas einen guten Start hinlegt, denke ich, dass man ihm die Möglichkeit einräumen sollte, sich zu präsentieren. Er ist erst 24 Jahre alt und heiß. Also: Warum nicht?"

Zudem steht Hannover kurz vor der Vertragsverlängerung mit Füllkrug, der im Vorjahr 14 Treffer erzielt hat. Das Gehalt des Angreifers, an dem zuletzt Borussia Mönchengladbach Interesse hatte, soll angehoben werden.

"Klar ist, dass wir immer auch ein Stück weiter nach oben gehen müssen, weil andere Vereine in der Lage sind, mehr zu zahlen", sagte Heldt: "Aber ich muss betonen, dass es bei vielen Spielern, auch bei Niclas, nicht immer nur um Geld geht. Er hat hier Spaß, will vorangehen, den nächsten Schritt machen, das kann er hier in Hannover. Wir sind auf einem guten Weg und hoffen, dass wir zu einer Einigung kommen, den Vertrag vorzeitig zu verlängern."