Pokalheld Rebic: Frankfurt-Abschied "wäre doch dumm!"

Ante Rebic will an seine starken Leistungen aus der Rückrunde anknüpfen

Ante Rebic vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat kurz vor Ligastart beim SC Freiburg am Samstag (ab 15:30 Uhr) über seine Ziele bei der SGE gesprochen.

Trotz des verpatzten Saisonstarts mit den Pleiten im Supercup (0:5 gegen den FC Bayern) und im DFB-Pokal (1:2 beim SSV Ulm) betonte der Offensivmann, sich auf die nächste Spielzeit mit den Frankfurtern zu freuen.

"Es war für mich keine große Überraschung, dass wir im Supercup und im Pokal verloren haben. So schrecklich es war, das in Ulm mit anzusehen, weil wir leicht hätten gewinnen können. Aber Bayern oder Dortmund haben sich auch schwergetan gegen kleinere Gegner. Jetzt ist entscheidend, dass wir schnell fit werden und weiter hart arbeiten!", so Rebic in einem "Bild"-Interview

Bei der Pokalblamage gegen den Viertligisten stand der Rechtsfuß, der seit 2016 für die Eintracht aufläuft, mit Adduktorenbeschwerden nicht im Kader. Sobald der kroatische Vizemeister seine volle Belastbarkeit wieder erlangt habe, sollen mit Frankfurt aber große Ziele erreicht werden. Den Bundesliga-Start wird er allerdings wegen seiner Oberschenkelverletzung definitiv verpassen, wie der neue SGE-Chefcoach Adi Hütter am Freitag bekanntgab.

Mehrere Angebote während der WM

"Es ist natürlich schwer, das letzte Jahr zu wiederholen. Aber wir können was in der Europa League erreichen. Dafür haben wir ein ganzes Jahr lang hart gekämpft!", meinte Rebic weiter.

Der Frankfurter Pokalheld, der die Hessen mit seinem Doppelpack im Finale gegen Bayern München zum größten Vereinserfolg seit 30 Jahren geschossen hatte, gab zwar zu, dass er gleich mehrere Möglichkeiten hatte, vor dieser Saison ins europäische Ausland zu wechseln: "Ich weiß, dass mein Berater mit vielen Klubs geredet hat und Top-Klubs dabei waren. Während der WM gab es eine Menge Vereine, die mich haben wollten. Aber da war nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen".

Nach genauer Überlegung kam es für Rebic zumindest in diesem Jahr aber nicht infrage, die Eintracht zu verlassen. "Es wäre doch dumm, wenn ich jetzt weggegangen wäre", betonte der Flügelstürmer im Hinblick auf die Perspektive, Stammspieler eines Europa-League-Teilnehmers zu sein. Rebic fügte hinzu: "Ich fühle mich sehr wohl hier in Frankfurt."