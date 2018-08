Überlegener FC Magdeburg verpasst ersten Saisonsieg

Jens Härtel wartet weiter auf den ersten FCM-Sieg

Trotz deutlicher Überlegenheit hat Aufsteiger 1. FC Magdeburg seinen ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel kam gegen den ebenfalls noch sieglosen FC Ingolstadt nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Beide Teams bleiben mit jeweils zwei Punkten Tabellennachbarn im unteren Drittel.

Dennis Erdmann brachte die Gastgeber vor 18.913 Zuschauern mit einem sehenswerten Volleyschuss ins kurze Eck in Führung (29.). Der Ball lag bereits zum dritten Mal im Ingolstädter Tor, doch erstmals zählte der Treffer. Zuvor hatte Nils Butzen erst den Ball über die Linie gestochert (3.), dann eine Ecke direkt verwandelt (11.), Schiedsrichter Thorben Siewer hatte aber die Anerkennung jeweils verweigert.

Diskussionen gab es auch beim überraschenden Ausgleich: Sonny Kittel schlenzte eine Freistoßflanke ins Tor, mehrere im Abseits stehende Schanzer irritierten Torhüter Jasmin Fejzic, der allerdings keine gute Figur machte (43.). Danach kochten die Emotionen hoch. Auch nach der Pause blieb Magdeburg die aktivere und torgefährlichere Mannschaft.

90'l1:1 Ende. Es bleibt bei der Punkteteilung. Ein Schritt in die richtige Richtung! #FCMFCI #2Liga — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) 25. August 2018

Beide Klubs waren am vergangenen Wochenende in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Magdeburg war am Ligakonkurrenten SV Darmstadt 98 mit 0:1 gescheitert, Ingolstadt mit 1:2 am Aufsteiger SC Paderborn.