RB-Stürmer Poulsen vor Saisonstart angriffslustig

Yussuf Poulsen hat mit RB Leipzig große Ziele

Stürmer Yussuf Poulsen vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig geht mit hohen Zielen in die neue Spielzeit.

"Wir können in jeder Saison Titel gewinnen", sagte der 24-Jährige dem "MDR". Ob RB tatsächlich in den wohl von Bayern München bestimmten Kampf um die Meisterschaft eingreifen kann, ließ Poulsen offen: "Die Bayern sind schon gut, aber es gibt noch andere Wettbewerbe."

Damit meint der Däne auch die Europa League, für deren Gruppenphase Leipzig sich am kommenden Donnerstag im Playoff-Rückspiel gegen Sorja Lugansk aus der Ukraine qualifizieren kann. Das Hinspiel war 0:0 ausgegangen.

Dass die Mehrfachbelastung während der Saison ein Problem werden könnte, glaubt Poulsen nicht: "Wir haben genug frische Spieler. Im Prinzip können wir zwei Mannschaften aufstellen. Jede Position ist zweimal besetzt."

Für den Bundesliga-Saisonauftakt am Sonntag bei Borussia Dortmund rechnet sich der Angreifer gute Chancen aus. "Ich glaube an meine Qualität, und ich glaube, dass ich von Anfang an spielen werde", sagte Poulsen. Nachdem ihm in der Vorsaison nur vier Liga-Tore in 30 Spielen gelungen waren, will er sich beweisen. "Es nervt schon, wenn die Leute fragen: Warum spielt der? Der trifft das Tor nicht", sagte Poulsen.