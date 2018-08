Mainz 05 verpflichtet Feyenoord-Star Boëtius

Jean-Paul Boëtius wechselt zu Mainz 05

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Niederländer Jean-Paul Boëtius von Feyenoord Rotterdam verpflichtet. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Rheinhessen einen Vertrag bis zum Sommer 2022.

"Jean-Paul Boëtius ist ein sehr dynamischer Spieler, dessen Stärken im Eins-gegen-Eins, in seiner guten Technik und in seinem schnellen Umschaltspiel liegen", sagte FSV-Sportvorstand Rouven Schröder über den Neuzugang: "Er ist ein guter Charakter und wird hervorragend in die Mannschaft passen."

Boëtius durchlief seit der U7 alle Nachwuchsmannschaften von Feyenoord und absolvierte in der Vorsaison 45 Pflichtspiele (sechs Tore/neun Vorlagen) für den niederländischen Pokalsieger, darunter alle sechs Gruppenpartien in der Champions League.

"Ich hatte von Anfang an ein sehr gutes Gefühl. Diese Stadt, dieser Verein und seine Fans, dieser Trainer und die Mannschaft bieten tolle Voraussetzungen, um sich weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr auf die Bundesliga", schwärmte der Offensivmann, der 2014 sein bislang einziges Länderspiel für die Elftal absolviert hat.