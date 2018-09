Null Punkte, null Tore: Fürth verschärft MSV-Krise

Harte Zweikämpfe: Nach 90 Minuten hat Greuther Fürth das bessere Ende

Mit dem ersten Auswärtssieg seit einem halben Jahr ist die SpVgg Greuther Fürth an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gesprungen. Die Franken setzten sich beim weiter punkt- und torlosen MSV Duisburg mit 1:0 (1:0) durch und übernahmen mit acht Zählern zumindest für einen Tag den ersten Platz.

Mit einem Tor bereits in der zweiten Minute sicherte Tobias Mohr den Gästen vor 12.070 Zuschauern den ersten Dreier in der Fremde seit dem 2:0 am 3. März im Derby beim späteren Aufsteiger 1. FC Nürnberg.

Für Duisburg ist der Saisonstart komplett misslungen: Als einziges Team der Liga sind die Zebras noch ohne Punkt und Tor und folgerichtig Tabellenletzter.

Beim Fürther Führungstor halfen die Duisburger kräftig mit. Nach einem ungenauen Rückpass von Stanislav Iljutcenko brachte Gerrit Nauber den Ball nicht unter Kontrolle. Mohr bedankte sich für das Geschenk mit dem frühen 0:1.

Die Fürther verwalteten die Führung, erst nach einer Stunde spielten sie zielstrebiger auf den zweiten Treffer. Der MSV Duisburg wurde hingegen erst kurz vor Schluss wieder aktiv. Der eingewechselte Borys Tashchy vergab in der 90. Minute jedoch die Chance zum Ausgleich. Im letzten Moment kam Lukas Gugganig mit dem Fuß noch dazwischen.