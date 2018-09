Bestätigt! Frankreich ohne Lloris gegen Deutschland

Hugo Lloris gewann mit Frankreich die Weltmeisterschaft

Weltmeister-Torwart Hugo Lloris fällt für die Spiele der Nations League der französischen Fußball-Nationalmannschaft in Deutschland am Donnerstag (20:45 Uhr) sowie am Sonntag gegen die Niederlande definitiv aus.

Wie Nationaltrainer Didier Deschamps am Montag mitteilte, kann der Kapitän aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht zum Einsatz kommen.

Lloris hatte bereits das Spiel seines Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur am Sonntag beim FC Watford (1:2) verpasst. Weil Steve Mandanda (Olympique Marseille) beim Weltmeister ebenfalls verletzt fehlt, wird Alphonse Areola (Paris Saint-Germain) zwischen den Pfosten stehen und sein Debüt in der Équipe Tricolore geben.

"Er war mit bei der WM. Er kennt das Team gut", sagte Deschamps, der zudem den Montpellier-Keeper Benjamin Lecomte nachnominiert.