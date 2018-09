BVB-Boss Watzke schützt Götze: "Lasst Mario in Ruhe"

Bankdrücker beim BVB: Mario Götze (r.)

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat Edel-Reservist Mario Götze in Schutz genommen.

"Lasst Mario einfach mal in Ruhe. Ich weiß, dass er noch wichtig für uns werden wird. Und ich weiß auch, was Favre von ihm hält - nämlich sehr viel", sagte der 59-Jährige der "Bild".

Der Weltmeister von 2014 mache trotz seiner derzeitigen Rolle als Ersatzspieler "gerade alles richtig, ist fokussiert, bietet sich an, lässt nicht nach", lobte Watzke und sieht den 26-Jährigen weiter als "wichtigen Bestandteil des Teams".

Götze hat in den bisherigen drei Bundesligaspielen keine Minute auf dem Platz gestanden. Seit Wochen gibt es deshalb Diskussionen.

BVB-Trainer Lucien Favre machte dem Offensivspieler nach dem jüngsten 3:1-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt allerdings auch wenig Hoffnung.

"Es liegt am System. An dem der anderen und vor allem an unserem. Wir haben im Mittelfeld sehr, sehr viele Spieler. Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen passiert", sagte der Schweizer.