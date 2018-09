Eintracht überträgt Europa-League-Geisterspiel im Stadion

In der Commerzbank-Arena wird die Partie gegen Marseille übertragen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bietet seinen Fans vom Geisterspiel in der Europa League bei Olympique Marseille ein Public Viewing im eigenen Stadion an.

Wie die Hessen am Montag mitteilten, werde die Partie am Donnerstag (18:55 Uhr) auf einer 100 Quadratmeter großen LED-Wand in der Commerzbank-Arena übertragen. Der Eintritt ins Stadion beträgt fünf Euro.

Das Europapokal-Comeback der Eintracht nach viereinhalb Jahren findet in Marseille vor leeren Rängen statt. Wegen schweren Fehlverhaltens ihrer Anhänger, hatte die Europäische Fußball-Union die Franzosen mit einem Zuschauerausschluss für das erste Europa-League-Heimspiel bestraft.

Ursprünglich hatte die UEFA den französischen Klub nach Fan-Ausschreitungen gegen RB Leipzig, RB Salzburg sowie im Europa-League-Finale gegen Atletico Madrid für sogar die komplette Saison ausgeschlossen. Die Strafe wurde später für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt.