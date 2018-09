Sanches beim FCB: Die allerletzte Chance

Renato Sanches spielt seit 2016 beim FC Bayern München

Noch keine einzige Pflichtspielminute absolvierte Renato Sanches in dieser Saison für den FC Bayern München. Aufgrund der angespannten Personalsituation beim deutschen Fußball-Rekordmeister winkt ihm in der Champions League gegen seinen Ex-Klub Benfica am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im Liveticker) dennoch ein Einsatz. Es ist die wirklich allerletzte Chance für einen der teuersten Transfer-Flops der Vereinsgeschichte.

Sein Selbstbewusstsein hat Renato Sanches noch nicht verloren. "Ich habe keine Schwäche, ich bin stark", sagte der Mittelfeldspieler unlängst im Interview mit "FCB.tv" angesprochen auf seine Schwächen.

Er fühle sich "sehr gut", sei "gut vorbereitet, um dieses Jahr hier zu spielen", sagte der 21-Jährige. Und: "Ich fühle, dass ich die Erwartungen erfüllen kann."

Genau das gelang Sanches beim FC Bayern bisher nicht einmal im Ansatz, seine Ablösesumme von satten 35 Millionen Euro rechtfertigte der portugiesische Europameister zu keiner Zeit.

Die Eigenschaften, die ihn 2016 bei seinem Wechsel nach München zu einem der begehrtesten Nachwuchshoffnungen Europas gemacht hatten - herausragende Dynamik, starke Physis, tolle Übersicht - brachte Sanches einfach nicht auf den Platz. Mangelnde Integration im starbesetzten Kader der Bayern tat ihr Übriges.

Kein richtig gutes Spiel von Renato Sanches für den FC Bayern

26 Pflichtspiele absolvierte Sanches lediglich für die Bayern. Ein richtig gutes war nicht dabei. Die Leihe zu Swansea City in der vergangenen Saison geriet zum Desaster.

"Vielleicht wäre es besser gewesen, in München zu bleiben", blickte Sanches anschließend im "kicker" auf das Gastspiel in der Premier League zurück. "Ich hätte die Sprache besser gelernt, mich besser integriert. Das würde mir jetzt vielleicht mehr helfen."

Obwohl sich Sanches vom Trainerwechsel der Münchner hin zu Niko Kovac viel versprach, verbesserte dieser seine Situation nicht. Auch unter dem Kroaten spielt das vermeintliche Mega-Talent bislang nur eine klitzekleine Nebenrolle.

Renato Sanches mit Übergewicht zurück beim FC Bayern?

Eine Blockade im Rücken warf Sanches nach ordentlichem Start in die Vorbereitung im Trainingslager am Tegernsee zurück. Zudem machten Gerüchte die Runde, das Sorgenkind sei mit Übergewicht aus dem Urlaub zurückgekehrt.

Zwischenzeitlich rückte sogar ein Abgang des Nationalspielers in greifbare Nähe. Doch das Interesse von Paris Saint-Germain konkretisierte sich nicht.

Kovacs optimistische Ankündigung, Sanches werde in dieser Saison "viele gute Spiele für den FC Bayern machen", traf jedenfalls zunächst nicht ein.

Im Supercup gegen Eintracht Frankfurt, beim Pokalspiel gegen Dorfklub SV Drochtersen/Assel sowie in den beiden ersten Bundesligaspielen gegen Hoffenheim und Stuttgart schaffte es Sanches nicht einmal in den Kader der Münchner. Gegen Bayer Leverkusen schmorte er zuletzt 90 Minuten auf der Bank.

Personalsorgen des FC Bayern spielen Renato Sanches in die Karten

Dass der vor den Toren Lissabons geborene Sanches beim Gastspiel in seiner Heimat überhaupt auf Spielzeit hoffen darf, ist in erster Linie den Personalsorgen der Bayern im Mittelfeld geschuldet.

Weltmeister Corentin Tolisso fällt wegen seines Kreuzbandrisses monatelang aus. Leon Goretzka ist nach einem Zusammenprall im Training zwar nach Lissabon mitgereist. Ob es bei ihm für 90 Minuten reicht, ist allerdings offen.

Sollte der Nationalspieler beim Auftakt in die Königsklasse ausfallen, stehen Kovac mit James Rodríguez und Thiago nur noch zwei fitte Stammkräfte für die Schaltzentrale zur Verfügung.

Kein Wunder, dass der Coach bereits ankündigte, Sanches werde "nicht als Reiseführer" mit nach Lissabon fahren. Dieser habe zuletzt "große Fortschritte gemacht, im mentalen und Fitnessbereich", so Kovac.

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sieht Sanches für das Benfica-Spiel ebenfalls als Option. Er hoffe, "dass der Spielverlauf für uns so positiv ist, dass der Trainer die Möglichkeit hat, ihn im Verlauf des Spiels zu bringen."

Druck auf Renato Sanches beim FC Bayern groß

Egal ob als Einwechselspieler oder gar in der Startelf: Der Druck auf den Youngster vor den Augen seiner Familie und seiner Freunde in Lissabon wird riesig sein.

Einen blassen Auftritt mit vogelwilden Aktionen wie so häufig in seiner ersten Saison in München und auch bei Swansea kann er sich gegen Portugals Serienmeister nicht erlauben.

Stattdessen muss Sanches die Gelegenheit beim Schopfe packen und sich für weitere Einsätze empfehlen. Es ist seine wirklich allerletzte Chance beim FC Bayern.

Tobias Knoop