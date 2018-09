Hopp-Beleidigungen: Polizei ermittelt gegen BVB-Fans

Nach Gesängen gegen Dietmar Hopp: Polizei ermittelt gegen 30 BVB-Fans

30 Fans von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sind ins Visier der Polizei geraten. Die BVB-Anhänger sollen Mäzen Dietmar Hopp von 1899 Hoffenheim beleidigt haben.

Im Fokus eines Ermittlungsverfahrens der Polizei Waibstadt aus Baden-Württemberg stehen der Dortmunder Fanhilfe zufolge Schmähgesänge beim Auswärtsspiel des BVB in Sinsheim am 12. Mai. Was den Fans genau vorgeworfen wird, werde im Rahmen des Verfahrens noch ermittelt.

Für die Vorgänge am letzten Spieltag der vergangenen Saison hatte der BVB bereits eine Strafe in Höhe von 10.000 Euro an die Sepp-Herberger-Stiftung des DFB entrichten müssen.

Zuletzt hatte der "Deutschlandfunk" berichtet, dass die Polizei auch gegen 21 Anhänger des 1. FC Köln wegen mutmaßlich beleidigender Gesänge gegen Hopp ermittelt. Der Hoffenheim-Boss und sein Anwalt Christoph Schickhardt hätten ähnliche Vorkommnisse bei vier weiteren Bundesligaspielen zur Anzeige gebracht.

Fankultur gefährdet?

Die Dortmunder Fanhilfe verurteilte in ihrem Statement das Vorgehen Hopps: "Wir sind der Ansicht, dass ein solches Vorgehen unsere Fankultur in ihrer Gesamtheit gefährdet. Sollte Dietmar Hopp mit seinem Vorstoß Recht bekommen, könnte dieses Modell womöglich Schule machen und somit verheerende Auswirkungen auf den Stadionbesuch der Zukunft haben."

Weiter heißt es: "Wenn der gemeine Fan nämlich gleich strafrechtliche Konsequenzen fürchten müsste, nur weil er etwa aus der Emotion heraus den Schiedsrichter für eine Fehlentscheidung bepöbelt oder den gegnerischen Spieler beschimpft, der seinen Treffer gerade provokant vor der Südtribüne zelebriert, würde dem Fußball sein emotional-irrationaler Charakter genommen - der Charakter, der die Faszination Fußball seit jeher maßgeblich ausmacht, ob in der Bundesliga oder auf den Sportplätzen der Kreisliga C."

Insbesondere die Fanszenen der Traditionsvereine hatten in der Vergangenheit immer wieder gegen Hopp protestiert und den Milliardär teilweise unter der Gürtellinie angegangen.

Anhänger von Borussia Mönchengladbach bezeichneten Hopp in der vergangenen Saison auf einem Spruchband als "Fußball-Mörder". 2008 in der ersten Hoffenheimer Bundesliga-Spielzeit hatten BVB-Fans mit einem Plakat für Aufsehen gesorgt, dass Hopps Konterfei in einem Fadenkreuz zeigte.