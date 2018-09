Leverkusen bangt um Einsatz der Bender-Zwillinge

Lars Bender könnte der Werkself am Wochenende fehlen

Bayer Leverkusen bangt vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz 05 am Sonntag um den Einsatz der Bender-Zwillinge. Sowohl Lars als auch Sven klagten auch einen Tag nach der Europa-League-Begegnung bei Ludogorez Rasgrad (3:2) noch über Schmerzen.

"Lars ist gestern schon angeschlagen ins Spiel gegangen, hat sich durchgebissen. Wir schauen, wie sich der morgige Tag entwickelt. Bei Sven besteht Hoffnung, dass er spielen kann", sagte Trainer Heiko Herrlich am Freitag.

Sven Bender hatte kurz vor Anstoß wegen Nackenproblemen passen müssen. Beim ebenfalls angeschlagenen Wendell gehe er "davon aus, dass wir das hinkriegen", so Herrlich weiter.

Nach drei Niederlagen in drei Spielen hofft Herrlich gegen Mainz auf eine Trendwende in der Bundesliga. Helfen soll dabei die Erfahrung aus Bulgarien, wo die Werkself einen 0:2-Rückstand noch gedreht hatte. "Fußball ist in erster Linie ein Kampfspiel. Ich hoffe, dass wir das aus Rasgrad mitnehmen konnten. Gegen Mainz können wir beweisen, dass wir nach wie vor hungrig sind", sagte Herrlich.