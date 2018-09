Köln neuer Spitzenreiter - Sandhausen bleibt sieglos

Simon Terodde traf zum 2:0 für den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Der Absteiger gewann zum Auftakt des sechsten Spieltags beim weiterhin sieglosen SV Sandhausen 2:0 (1:0) und leistete damit Wiedergutmachung für die 3:5-Heimniederlage gegen den SC Paderborn am vergangenen Sonntag. Mit 13 Punkten setzte sich der FC vor dem Hamburger SV (12) und Greuther Fürth (11) an die Spitze.

Louis Schaub (45.) mit einem artistischen Seitfallzieher sowie Simon Terodde (54.) mit seinem achten Saisontor trafen für die Kölner, die auch das zuvor letzte Aufeinandertreffen in Sandhausen im Februar 2014 1:0 gewonnen hatten.

Am Sonntag können der HSV (gegen Regensburg) und Fürth (in Heidenheim) wieder an Köln vorbeiziehen, bereits am Samstag haben der VfL Bochum (in Kiel) und Darmstadt 98 (in Dresden), die beide bei zehn Punkten stehen, die Chance auf Platz eins. Sandhausen (2) ist 17. und wäre schon bei einem Remis des MSV Duisburg am Sonntag gegen Aue neues Schlusslicht.

"Wir wissen, dass wir zu viele Gegentore bekommen haben, und wir wissen, dass wir es besser verteidigen können", hatte Kölns Trainer Markus Anfang vor dem Anpfiff bei "Sky" gesagt, und in der Tat standen die Gäste vor 13.237 Zuschauern im Hardtwaldstadion sicherer als gegen Paderborn. Allerdings verteidigte auch der SVS sein Tor lange Zeit souverän, erst ein unnötiger Ballverlust kurz vor der Pause führte schließlich zum sehenswerten Führungstreffer durch Schaub.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich Sandhausen weiter engagiert, aber ungefährlich. Köln hatte spätestens nach Teroddes Treffer alles sicher im Griff.