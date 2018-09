"United by money": VfB-Fans gegen EM-Bewerbung

Die Fans des VfB Stuttgart verschmähen die EM-Bewerbung

Die Fans des VfB Stuttgart haben beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf ihrem Unmut gegenüber dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), dessen Präsident Reinhard Grindel und der Bewerbung um die EM 2024 Luft verschafft. Auf zwei Spruchbändern bezog die Cannstatter Kurve eindeutig Stellung - gegen die Kandidatur.

"United by money - korrupt im Herzen Europas", hieß es auf dem einen Banner in Anlehnung an den Slogan der Bewerbung, dazu waren das Bewerbungslogo und das Logo der Europäischen Fußball-Union (UEFA) abgebildet. Auf einem weiteren Spruchband stand zu lesen: "Gute Miene zum nächsten gekauften Turnier?! Grindel/Koch raus! Scheiß DFB!"

Grindel und dessen Vize Rainer Koch stehen vor allem bei den Ultra-Gruppierungen in der Kritik. Über die EM-Bewerbung wird am Donnerstag am UEFA-Sitz in Nyon entschieden. Deutschland gilt gegen den einzigen Gegenkandidaten Türkei als Favorit.