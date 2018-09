Remis auf der Alm: Unions Serie bleibt bestehen

Union Berlin holt auf der Bielefelder Alm ein Remis

Union Berlin hat den Nimbus der Unbesiegbarkeit in der 2. Fußball-Bundesliga gewahrt. Im Verfolgerduell bei Arminia Bielefeld holten die Köpenicker ein 1:1 (1:0).

Grischa Prömel (44.) traf zum Führungstor für die Gäste, Andreas Voglsammer (65.) glich für die Arminia aus.

"Bielefeld bekommt nicht allzu viele Chancen und machen dann das Tor. Bei meinem Treffer habe ich darauf spekuliert, da haben sich die weiten Wege in den letzten Spielen bezahlt gemacht", sagte Prömel bei "Sky".

Beide Mannschaften ließen Vorsicht walten, sodass es kaum einmal Torszenen oder Aufreger in den Strafräumen gab. Die Gastgeber waren etwas aktiver, ohne allerdings die Unioner vor große Probleme in der Defensive stellen zu können.

In der 38. Minute hatte Berlins Marvin Friedrich mit einem Kopfball an die Latte Pech, Union-Kapitän Christopher Trimmel hatte ihn per Eckball bedient.

Dem Berliner Führungstor ging ein kapitaler Fehlpass des Bielefelders Cedric Brunner voraus. Brunner machte seinen Fehler mit der Vorarbeit zum Ausgleich wieder wett.

Union seit neun Spielen ungeschlagen

Der 1. FC Union weist damit in dieser Saison zwei Siege und vier Unentschieden auf. Saisonübergreifend haben die Berliner sogar neun Pflichtspiele nicht verloren.Auch die Serie der Arminia auf der Alm blieb bestehen. Die Ostwestfalen sind saisonübergreifend seit acht Heimauftritten ungeschlagen.

Eisern Union machte allerdings seinem Ruf als Angstgegner der Bielefelder alle Ehre. Die Arminia gewann nur eines der letzten 13 Pflichtspiele gegen die Kicker aus der Hauptstadt. Im Mai 2016 hatte die Arminia zu Hause mit 2:0 gewonnen.