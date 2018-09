Vor Bayern-Kracher: FCA lässt Torwartfrage offen

Auf welchen Keeper setzt Manuel Baum?

Augsburgs Trainer Manuel Baum hat nach den Patzern von Fabian Giefer die viel diskutierte Torwartfrage vor dem Derby am Dienstag bei Bayern München offengelassen. "Natürlich habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber zum Personal sage ich nichts", betonte Baum am Montag.

Einen Einsatz von Nachwuchskeeper Benjamin Leneis vom FCA II schloss der Coach vor der Partie beim deutschen Fußball-Rekordmeister aber grundsätzlich aus: "Das machen wir nicht."

Allerdings steht Giefer-Konkurrent Andreas Luthe in München wohl wieder zur Verfügung. Der 31-Jährige hatte wegen muskulärer Probleme zuletzt gefehlt, am Sonntag aber komplett und ohne Schmerzen trainiert. Baum wollte diesbezüglich das Abschlusstraining abwarten.

Giefer hatte am Samstag beim 2:3 gegen Werder Bremen schwer gepatzt. Schon eine Woche zuvor beim 1:2 in Mainz hatte der FCA-Keeper mit einem schweren Fehler die Niederlage hauptsächlich zu verantworten.

Koo fehlt, Finnbogason trainiert wieder voll mit

Verzichten müssen die Augsburger in München auf Ja-Cheol Koo. Der Südkoreaner habe Flüssigkeit im Knie, so Baum, "aber keinen strukturellen Schaden". Wie lange Koo ausfällt, ist offen.

Baum rechnet aber bald wieder mit dem seit Wochen verletzten Torjäger Alfred Finnbogason, der wieder voll mit der Mannschaft trainiert. Gegen die Bayern werde es "aber noch nicht reichen".

Ein Sieg beim Spitzenreiter wäre "ein Wunder", sagte Augsburgs Innenverteidiger Martin Hinteregger. "Ich glaube nicht an Wunder, sondern an harte Arbeit. Wir haben im Heimspiel bewiesen, dass wir Bayern weh tun können. Natürlich ist es unheimlich schwierig, aber ich traue uns immer was zu", sagte Baum.