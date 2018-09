Götze und der BVB? "Zeichen stehen auf Trennung"

Steffen Freund geht nicht von einer BVB-Zukunft für Mario Götze aus

Mit der Ausbootung bei der Partie gegen die TSG Hoffenheim (1:1) erreichte die Karriere von Sorgenkind Mario Götze beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund einen neuen Tiefpunkt. Ex-BVB-Profi Steffen Freund rechnet nun mit einer baldigen Trennung.

"Die Zeichen stehen ganz klar auf Trennung!", sagte Freund in der Sendung "100% Bundesliga - Fußball bei NITRO" und erklärte: "Seine Situation hat sich ganz klar verschlechtert. Favre stellt sich nicht mehr vor Götze, nimmt ihn nicht mit in den Kader. In der Champions League hat er seine Chance gekommen, die hat er nicht genutzt."

Dennoch fand Freund auch lobende Worte für Götze. "Ich finde richtig, dass er sich jetzt auch selbst öffentlich und ehrlich zu seiner Situation meldet. Er ist unser Weltmeister-Torschütze, das darf man nicht vergessen", so der Champions-League-Sieger von 1997.

Götze hatte sich am vergangenen Wochenende zu seiner Situation geäußert und diese als "Herausforderung" bezeichnet. "Ich schaffe es nicht, das auszublenden", sagte der Mittelfeldspieler über die Negativschlagzeilen gegenüber dem "kicker" .

Die Fakten in dieser Saison sind eindeutig: Götze, Schütze des Siegtores beim 1:0-WM-Triumph im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro 2014 gegen Argentinien, spielte in dieser Saison 64 Minuten im DFB-Pokal, nur 62 Minuten in der Champions League und in der Bundesliga wartet er immer noch auf die ersten Einsatzminuten.

Olaf Thon: "Frische und Selbstvertrauen fehlen"

Stellung zum Thema Götze bezog auch Schalke-Ikone Olaf Thon. Laut dem 52-Jährigen wirkt das BVB-Sorgenkind generell unzufrieden. "Er hat einen traurigen Gesichtsausdruck, introvertiert ist er, und was körperlich das Ganze schwierig macht: Er wird nicht schneller, er kommt an keinem Gegenspieler mehr vorbei. Die Frische fehlt ihm einfach und das Selbstvertrauen."

Laut dem Weltmeister von 1990 bleiben Götze zwei Optionen, will er an seiner bislang erfolgreiche Karriere anknüpfen: "Entweder muss er den Verein verlassen, ein, zwei Schritte woanders hin, auch ins Ausland und dann wieder gestärkt zurückzukommen."

Alternativ müsse Götze sein Glück auf einer defensiveren Position versuchen. "Ob er das kann, ob er da auch die Fertigkeiten in der Defensive hat, habe ich zwar meine Zweifel, aber es wäre einen Versuch wert", so Thon.

Der ehemalige Profi von Bayern München erinnerte daran, dass ihn einst sein damaliger Trainer Erich Ribbeck nach vielen Verletzungen zum Libero umfunktioniert habe.