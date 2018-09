Wolfsburg-Coach Labbadia deutet personelle Änderungen an

Plant für das Spiel in Mainz Umstellungen: VfL-Trainer Bruno Labbadia

Trainer Bruno Labbadia vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat nach der ersten Saisonniederlage personelle Änderungen für das Spiel am Mittwoch beim FSV Mainz 05 angedeutet.

#Labbadia: Das Spiel gegen Mainz wird sehr intensiv werden. Die Mainzer sind top gestartet, haben tolle Spiele abgeliefert. Aber es wird an uns liegen, ob wir das Spiel erfolgreich gestalten werden. #M05WOB — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 25. September 2018

"Wir überlegen, was gerade passt. Es bieten sich da mehrere Optionen an", sagte der 52-Jährige am Dienstag.

Labbadia betonte, dies habe nichts mit der Englischen Woche zu tun: "Ich glaube nicht, dass es da einen besonderen Grund zur Rotation gibt."

Möglich ist ein Wechsel im Angriff. Daniel Ginczek könnte dort den Niederländer Wout Weghorst ersetzen.

"Die Stürmer-Positionen sind sehr umkämpft. Beide kommen für morgen infrage", erklärte Labbadia.

Wolfsburg hatte am 4. Spieltag zuhause mit 1:3 gegen den bis dahin noch sieglosen SC Freiburg verloren.

Zuvor waren die Niedersachsen mit sieben Punkten aus drei Spielen stark in die Saison gestartet.