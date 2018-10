Milan-Comeback - Arsenal gewinnt in Baku

RB Salzburg steht nach dem Sieg gegen Celtic mit 6 Punkten blendend da

Nach dem Überraschungssieg bei RB Leipzig hat RB Salzburg am zweiten Spieltag der Gruppenphase in der Europa League einen überzeugenden 3:1 (0:1)-Erfolg gegen Celtic Glasgow verbucht und die Führung in der Gruppe gefestigt.

Der schottische Meister legte mit dem Treffer des Franzosen Odsonne Edouard nach zwei Minuten einen Blitzstart hin. Doch zwei Treffer des Israelis Munas Dabbur (55./73., Foulelfmeter) und ein Tor von Takumi Minamino (61.) sorgten in der zweiten Hälfte für die Wende.

Celtics schottischer Auswahlspieler James Forrest verursachte mit einem Foul an Andreas Ulmer den Strafstoß, der zum letzten Treffer führte, und sah dafür die Rote Karte. Nach dem zweiten Sieg behauptete Salzburg mit nunmehr sechs Punkten die Führung in der Gruppe B vor Leipzig und Glasgow (je 3).

OM nur Remis gegen Limassol

Eintracht Frankfurts Gruppengegner Olympique Marseille hat in der EL erneut geschwächelt. Nach der 1:2-Niederlage am ersten Spieltag gegen die Hessen, kamen die Franzosen am Donnerstagabend trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Vorsprungs nicht über ein 2:2 (0:0) bei Apollon Limassol hinaus.

Dimitri Payet in der 50. Minute und der frühere Bundesligaprofi Luiz Gustavo (67.) erzielten die Tore für OM, Sasa Markovic (74.) und Emilio Zelaya (90.+1) retteten Limassol einen Punkt.

Sokratis' erstes Tor für Arsenal

Den zweiten Sieg landete in Gruppe E auch der FC Arsenal mit 3:0 (1:0) bei Qarabag Agdam, obwohl die Ex-Dortmunder Henrickh Mkhitaryan und Pierre-Emerick Aubameyang nicht zur Verfügung standen. Den ersten Treffer erzielte aber in Sokratis auch ein ehemaliger Dortmunder bereits in der 4. Minute. Der für Mesut Özil eingewechselte Emil Smith-Rowe (53.) und Matteo Guendouzi (79.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Bayer Leverkusen ehemaliger Torwart Bernd Leno kam zu seinem vierten Pflichtspiel-Einsatz für die Londoner und hielt seinen Kasten sauber.

Während Aubameyang erkrankt ist, verzichtete Mkhitaryan sicherheitshalber auf das Spiel in Baku beim aserbaidschanischen Meister. Wie die UEFA mitteilte, hätten Arsenal und der Armenier die "einvernehmliche Entscheidung getroffen", den Profi "aus Sicherheitsgründen" nicht zu diesem Spiel reisen zu lassen. Aus demselben Grund hatte der Kapitän der armenischen Auswahl auch schon 2015 auf das Europa-League-Spiel von Borussia Dortmund beim FK Qäbälä verzichtet.

Arsenals Stadtrivale FC Chelsea, schlug MOL Vidi FC aus Ungarn durch einen Treffer von Álvaro Morata mit 1:0 (0:0). Der FC Sevilla unterlag überraschend beim russischen Vertreter FK Krasnodar mit 1:2 (1:0).

Milan mit Moral

Ein starkes Comeback zeigte Milan. Gegen Griechenlands früheren Serienmeister Olympiakos Piräus gewann das Team von Trainer Gennaro Gattuso trotz Rückstands nach drei Toren in neun Minuten mit 3:1 (0:1).

Im Parallelspiel der Gruppe F behielt Betis Sevilla gegen Außenseiter F91 Düdelingen aus Luxemburg mit 3:0 (0:0) die Oberhand. Milan liegt mit sechs Punkten zwei Zähler vor Sevilla an der Tabellenspitze.

Sporting Lissabon gewann im zweiten Spiel der Arsenal-Gruppe E mit 2:1 (0:1) beim ukrainischen Klub Worskla Poltava. Arsenal führt die Gruppe mit der Maximalausbeute von sechs Punkten zusammen mit Sporting an.

Gleiches gilt nach dem Leverkusener Sieg gegen AEK Larnaka auch für die Werkself sowie den FC Zürich. Im zweiten Spiel der Gruppe A gewannen die Schweizer gegen den bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad mit 1:0 (0:0) und schlossen mit sechs Zählern nach Punkten zu Leverkusen auf.