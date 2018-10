DFB-Team in Berlin: Bierhoff besucht Hertha

Oliver Bierhoff besuchte Hertha BSC

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat das Treffen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Berlin zu einem Besuch bei Hertha BSC genutzt. Bierhoff schaute mit Tobias Haupt, dem neuen Leiter der DFB-Akademie, und seinem Mitarbeiterstab beim Bundesligisten vorbei.

Dort tauschte er sich mit Hertha-Manager Michael Preetz und dessen Stab "über strategische Projekte in der DFB-Akademie" aus, wie der Verband mitteilte. Die Nationalmannschaft kam am Dienstag in der Hauptstadt zusammen, um sich auf die Nations-League-Spiele am Samstag in den Niederlanden und drei Tage später bei Weltmeister Frankreich vorzubereiten.

Am Dienstagabend fand im Amateurstadion der Hertha unweit des Olympiastadions ein öffentliches Training statt.