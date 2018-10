Tarnat: Bayern-Trainer? "Hätte ich Kovac nicht zugetraut"

Michael Tarnat tritt für das Legenden-Team der Bayern noch gegen den Ball

Michael Tarnat, Leiter des Nachwuchszentrums von Fußball-Bundesligist Hannover 96, spielte einst zusammen mit dem jetzigen Bayern-Trainer Niko Kovac beim Rekordmeister. Den Weg der Kroaten verfolgt der 47-Jährige weiter genau.

"Wir stehen im engen Kontakt. Dass er und Robert [Kovac, Bruder und Co-Trainer, Anm. d. Red.] die Bayern nun trainieren, freut mich total", verriet Michael Tarnat im Interview mit "t-online".

Tarnat und Kovac feierten als Spieler im Bayern-Trikot gemeinsam unter anderem die Deutsche Meisterschaft 2003. Dass sein damaliger Mitspieler einmal die Münchner als Cheftrainer übernimmt, war für den jetzigen Nachwuchstrainer zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. "Nein, das hätte ich Niko damals – ehrlich gesagt – nicht zugetraut", so Tarnat.

FC Bayern "hat weltweit Maßstäbe gesetzt"

Auf die Frage, ob die Kovac-Brüder die Münchner trotz des verkorksten Saisonstarts noch zur erneuten Meisterschaft führen können, gibt es für "Tanne" aber nur eine Antwort: "Ganz eindeutig: Ja. Bei Bayern traue ich ihnen noch sehr viel zu."

Auch im Jugendbereich sieht der Ex-Profi den deutschen Branchenprimus hervorragend aufgestellt. "Mit dem neuen, hochmodernen Bayern Campus sind sie in eine neue Dimension vorgestoßen. Damit hat Bayern nicht nur europaweit, sondern weltweit Maßstäbe gesetzt", schwärmte Tarnat anerkennend.

Der einstige Mittelfeldspieler arbeitete vor seiner Tätigkeit in Hannover selbst beim FC Bayern in der Jugendabteilung und war dort zwischen 2009 und 1016 in verschiedenen Positionen tätig, vor allem als sportlicher Leiter des Nachwuchses.