Belgien-Coach über Witsel: "Der beste Transfer der Welt"

Axel Witsel überzeugt beim BVB auf ganzer Linie

Neuzugang Axel Witsel überzeugt in seinen ersten Monaten bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund auf ganzer Linie. Kein Wunder, dass Belgiens Nationaltrainer Roberto Martínez den BVB-Star in den höchsten Tönen lobt.

"Der beste Transfer der Welt" sei der 99-fache Nationalspieler in diesem Sommer gewesen, so Martínez. Der Coach erläuterte: "Axel ist das beste Investment im europäischen Fußball. Für mich ist er die beste 'Pfund-für-Pfund'-Verpflichtung. Denn was er für eine vergleichsweise geringe Ablösesumme von 20 Millionen Euro bringt, das macht ihn zum besten Transfer dieser Transferperiode."

Der BVB hatte Witsel nach starken Leistungen bei der WM in Russland vom chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian losgeeist - laut Martínez ein bewundernswerter Coup der Schwarzgelben: "Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund verdienen enorme Anerkennung dafür, dass sie den Wechsel von Axel umgesetzt haben. Axel war durch sein Engagement in China etwas vom Radar verschwunden. Großes Kompliment an Borussia Dortmund, dass sie Axel geholt haben. Mir war klar, dass er sich in Dortmund durchsetzt."

Witsel absolvierte bislang zehn Pflichtspiele (zwei Tore) für den BVB und avancierte auf Anhieb zum Chef im Mittelfeld. Am Aufschwung beim aktuellen Tabellenführer hat der 29-Jährige maßgeblichen Anteil.