Lyon-Star träumt von Wechsel zum BVB

Maxwel Cornet träumt von einem Wechsel zum BVB

Nachdem Maxwel Cornet in der vergangenen Saison der Ligue 1 zum Leistungsträger für Olympique Lyon avancierte und dabei an zehn Toren beteiligt war, standen gleich mehrere europäische Klubs beim 22-Jährigen Schlange.

So stand der Rechtsaußen kurz vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg. "Es stimmt, es gab Kontakte und ein Angebot aus Wolfsburg. Wir haben viel geredet. Ein Wechsel lag nicht in weiter Ferne", verriet der Ivorer nun gegenüber "L'Équipe". Jedoch ließ der französische Spitzenklub den Transfer kurz vor Vertragsabschluss platzen.

Doch Cornet träumt weiterhin von einem Wechsel, allerdings wohl nicht zum VfL: "Ich möchte bei großen Klubs spielen." Als Favoriten nennt der Tempodribbler dabei Real Madrid, Borussia Dortmund und Atlético Madrid. "Das sind Klubs, bei denen man träumen kann, wenn man jung ist. Man muss tun, was nötig ist, um dorthin zu kommen."

Schon im Januar wurde Cornet mit dem BVB in Verbindung gebracht. Damals geisterte eine Ablösesumme von 22 Millionen Euro durch die Medien.

In der laufenden Spielzeit kommt Cornet meist nur noch zu Jokereinsätzen. Ein Zustand, der ihn unglücklich macht: "Spielzeit. Das ist es, was ich in dieser Saison vermisse. Ich habe dem Trainer eigentlich gezeigt, dass er auch in großen Spielen auf mich setzen kann."

Dabei spielt der Linksfuß, dessen Vertrag bis 2021 läuft, auf das Champions-League-Duell bei Manchester City an, bei dem er einen Treffer zum Überraschungssieg beisteuerte.