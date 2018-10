S04-Leader Naldo: "Kopf hoch", Brust raus

Naldo verlängerte seinen Vertrag auf Schalke bis 2020

Nach dem neuerlichen Rückschlag in der Fußball-Bundesliga geht es für den FC Schalke 04 in der Champions League nun gegen Galatasaray Istanbul zur Sache.

Die beiden Teams trennt in der Gruppe D lediglich ein Punkt. Umso wichtiger ist die Partie in der türkischen Metropole: "Es muss uns egal sein, was die türkischen Fans machen, die kommen ja nicht auf den Platz", verriet Abwehrchef Naldo der "Funke Mediengruppe".

Dabei hat der Brasilianer ein festes Ziel im Blick: "Wenn wir gewinnen oder unentschieden spielen, sieht es super aus. Aber wir müssen schon wissen, dass es sehr schwer wird. Diese Cleverness, die uns zuletzt gefehlt hat, müssen wir am Mittwoch zeigen."

In der Bundesliga wirkte die Schalker Defensive zuletzt verwundbar. In acht Begegnungen kassierten die Königsblauen bereits elf Gegentore.

Naldo: "Wir sind Schalke"

Für Naldo ist das jedoch nicht der einzige Grund für den schwachen Saisonstart: "Es ist nicht nur die Sache, dass wir zu Null spielen müssen, wir müssen uns auch mehr Chancen kreieren. Der Trainer sagt das immer wieder, aber wir müssen es noch mehr kapieren."

Für den Revierklub wartet nach der Galatasaray-Partie am Wochenende bereits mit RB Leipzig der nächste Kracher. Doch der Leader bleibt selbstbewusst: "Wir sind Schalke. Wir müssen den Kopf hoch halten und eine breite Brust zeigen."