Neu-Trainer Wolf gibt bekannt: Hunt bleibt HSV-Kapitän

Aaron Hunt darf die Binde beim HSV behalten

Aaron Hunt bleibt nach dem Trainerwechsel beim Hamburger SV der Mannschaftskapitän des Fußball-Zweitligisten.

Dies bekräftigte Hannes Wolf bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. "Ich sehe überhaupt keinen Anlass, da etwas zu verändern", sagte Wolf, der am Dienstag Christian Titz als HSV-Coach abgelöst hatte.

Ansonsten ließ sich der 37-Jährige vor seinem Debüt auf der Hamburger Trainerbank am Freitag (ab 18.30 im Liveticker) beim 1. FC Magdeburg nicht in die Karten gucken. Ob Torjäger Pierre-Michel Lasogga, von Titz trotz seiner sieben Pflichtspieltreffer nur selten berücksichtigt, in die Startformation zurückkehren wird, ließ er offen. "Wir gucken mal", sagte Wolf.

Mit 18 Punkten aus zehn Begegnungen liegt der HSV aktuell auf dem fünften Platz. Vor allem in der Offensive hakte es zuletzt bei den Hanseaten. In den letzten fünf Partien gelangen nur zwei Tore.