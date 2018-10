Zürcher Polizei warnt vor Bayer-Fanmarsch

Bayer-Fans wollen durch Zürich marschieren

Die Stadtpolizei Zürich hat am Donnerstagmittag via Twitter vor einem möglichen Stau aufgrund des Fanmarsches von Anhängern des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen vom Hauptbahnhof zum Letzigrund-Stadion gewarnt.

Am Mittag war der Sonderzug mit mehreren Hundert Fans der Rheinländer am Hauptbahnhof in Zürich eingetroffen.

Der Blick hatte auf die Online-Seite ein Foto gestellt, das den Hauptbahnhof in Zürich in Rauch gehüllt zeigt, angeblich hatten die Leverkusener Anhänger Pyrotechnik gezündet.

Das Europa-League-Duell zwischen dem FC Zürich und Bayer 04 wird am Donnerstagabend um 18:55 Uhr angepfiffen.