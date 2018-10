Greuther Fürth verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Kapitän Burchert konnte mit den Kleeblättern keinen Sieg einfahren

Die SpVgg Greuther Fürth hat den Sprung an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Kleeblätter mussten sich zum Auftakt des 11. Spieltages mit 0:2 (0:1) bei Darmstadt 98 geschlagen geben und nach zuletzt vier ungeschlagenen Spielen in Serie ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen. Die Lilien feierten hingegen den ersten Erfolg nach sechs sieglosen Partien in Folge.

Die Treffer erzielten Tobias Kempe (23.) und der erst im Sommer aus Fürth gekommene Serdar Dursun (76.).

Darmstadt startete vor 14.050 Zuschauern im fast ausverkauften Merck-Stadion am Böllenfalltor etwas engagierter in die Begegnung. Die glückliche Führung der Gastgeber gelang unter kräftiger Mithilfe von Fürth-Torwart Sascha Burchert. Dem Kleeblatt-Kapitän rutschte ein ungefährlicher Schuss von Kempe durch die Handschuhe und unter dem Körper unglücklich ins Tor.

Die Fürther erarbeiteten sich in der Folge einige Chancen, wurden aber kaum zwingend. Trotz der statistischen Stärke im zweiten Durchgang - die Mittelfranken erzielten 15 ihrer 16 Treffer nach der Halbzeitpause - taten sich die Gäste schwer. In der Schlussphase sorgte Dursun gegen seine ehemaligen Mitspieler nach idealer Vorarbeit von Joevin Jones für die Entscheidung.