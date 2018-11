Leipzig ohne Forsberg und Augustin in Berlin

Forsberg laboriert weiter an einer Leistenverletzung

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss wohl noch länger auf Spielmacher Emil Forsberg verzichten. Der Schwede laboriert auch vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag weiter an seiner Leistenverletzung. Auch das Europa-League-Spiel am Donnerstag bei Celtic Glasgow dürfte zu früh kommen.

"Wir müssen am Montag sehen, ob es Sinn macht, ihn gegen Leverkusen zu bringen", sagte Trainer Ralf Rangnick. Sollte Forsberg am 11. November nicht gegen die Werkself mitwirken können, geht Rangnick davon aus, "dass wir ihn in der Länderspielpause integrieren können und er dann in Wolfsburg ein Thema wird." Forsberg hatte zuletzt am 7. Oktober beim 6:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg ein Pflichtspiel für RB bestritten.

Außer Forsberg wird in Berlin wahrscheinlich auch Jean-Kévin Augustin fehlen. Der Franzose hatte sich im DFB-Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim eine Blessur im Adduktorenbereich zugezogen. "Bei allen anderen sieht es gut aus", sagte Rangnick.

Spielerisch sieht Rangnick seine Mannschaft auf einem ordentlichen Weg. "Die Tendenz der letzten Wochen ist gut. Wenn wir uns weiter so entwickeln – vor allem in der Arbeit gegen den Ball – kann man zufrieden sein", sagte der Trainer. "Das Team hat einen ganz wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Mit einem Sieg morgen könnten wir die Hertha auf Distanz halten."