Osnabrück feiert Last-Minute-Sieg gegen Uerdingen

Marcos Alvarez (l.) erzielte in der 93. Minute den Siegtreffer für Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga in letzter Minute ausgebaut. Gegen Aufsteiger KFC Uerdingen siegte das Team von Trainer Daniel Thioune zum Abschluss des 14. Spieltages dank eines Handelfmeters von Marcos Alvarez (90.+3) in der Nachspielzeit.

Die Niedersachsen sind mit 29 Punkten Tabellenerster vor dem großen Rivalen Preußen Münster (27). Die Krefelder (22) verpassten dagegen den Anschluss an die Spitze.

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit brachte Verteidiger Christopher Schorch (56.) die Gäste aus Krefeld nach Flanke von Weltmeister Kevin Großkreutz per Kopf in Führung. Nur wenige Minuten später erzielte Tim Danneberg (63.) den Ausgleich.

Kurz darauf sah der frühere Bundesliga-Profi Maximilian Beister (66.) eine äußerst umstrittene Gelbe-Rote-Karte. In der Nachspielzeit bekam der VfL einen klaren Elfmeter zugesprochen, nachdem Manuel Konrad den Ball im Strafraum mit der Hand spielte. Alvarez verwandelte souverän zu seinem achten Saisontreffer.