Bitter! Bayern-Juwel erneut schwer verletzt

Oliver-Batista Meier gehört zu den größten Talenten des FC Bayern

Mit einem 2:0-Erfolg über den Nachwuchs von AEK Athen wahrten die Junioren des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München am Mittwoch ihre Chance aufs Weiterkommen in der UEFA Youth League. Die Münchner haben den Sieg aber teuer bezahlt.

Der deutsche Junioren-Nationalspieler Oliver Batista-Meier wurde bereits früh von seinem Gegenspieler am linken Sprunggelenk getroffen. Die Folge: Nach 16 Minuten endete der Arbeitstag des 17-Jährigen. Während seine Teamkollegen den wichtigen Dreier eintüteten, weilte Batista-Meier bereits beim MRT - mit bitterer Diagnose.

Wie die Bayern am Donnerstagmorgen mitteilten, erlitt Batista-Meier einen Riss der Syndesmose und des Innenbandes sowie eine Fraktur des Knöchels. Eine Verletzung, die den Youngster lange außer Gefecht setzt.

Für den Youngster ist es in diesem Jahr bereits die zweite schwere Blessur, die er im Rahmen der europäischen Jugendliga erlitt. Anfang Oktober zog sich das Talent gegen Ajax einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk zu.

Batista-Meier gilt als wahres Juwel des FC Bayern. Der Offensivspieler, der vor der Saison seinen Vertrag in München langfristig verlängerte, erhielt 2018 die Fritz-Walter-Medaille in Silber in der U17-Kategorie.

Für die U19 der Münchner erzielte er 2018/19 vier Tore in acht Liga-Partien, zudem bereitete er fünf Treffer vor. Zudem bestritt Batista-Meier ein Spiel für die U23 des FCB in der Regionalliga Bayern.