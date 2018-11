Stein über Neuer: "Da fehlen ein paar Prozent"

Manuel Neuer hat es zur Zeit schwer mit dem FC Bayern

Ex-Nationaltorhüter Uli Stein hat nach nach der 2:3-Niederlage des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München gegen Borussia Dortmund Bedenken über Manuel Neuer geäußert.

Er sehe im Bezug auf Auftreten und Ausstrahlung nicht mehr denjenigen Torwart, "der einst mit Weltklasse-Leistungen aufwartete", so Stein im "kicker". Neuer war Mitte September 2017 mit einem Mittelfußbruch bis wenige Wochen vor der WM in diesem Sommer ausgefallen, nachdem er bereits vor der schweren Verletzung viele Monate gefehlt hatte - ebenfalls mit Mittelfußbruch.

"Die körperliche Fitness mag er nach der langen Pause inzwischen zurückerlangt haben", erklärte der 64-Jährige, der bei der WM 1986 im Aufgebot des DFB stand, fügte jedoch an: "Aber ich werde ein Gefühl nicht los, das mich schon im Vorfeld der WM beschlichen hat: Mental könnte es selbst diesen Routinier belasten, dass eine erneute Fußverletzung die Karriere bedrohen könnte."

Probleme von Manuel Neuer beim FC Bayern könnten sich steigern

Deshalb ist für Stein klar, dass Neuer nicht imstande dazu ist, wirklich an seine Leistungsgrenze zu gehen. "Da fehlen einfach ein paar Prozent", betonte der ehemalige Torwart.

Dazu käme die angespannte sportliche Lage des FC Bayern. "Die ganze Problematik könnte sich sogar noch steigern, wenn sich für die Mannschaft die Lage in der Bundesliga weiter verschärft und die Anforderungen in der Champions League spätestens in den K.-o.-Spielen im Frühjahr noch wachsen", malte Stein ein düsteres Bild.