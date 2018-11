Medien: BVB-Juwel Isak vor Rückkehr nach Schweden

Alexander Isak spielt seit Janaur 2017 für den BVB

Auch unter dem neuen Trainer Lucien Favre haben sich die Einsatzchancen von Alexander Isak bei Borussia Dortmund nicht gebessert. Im Januar könnte eine Leihe des BVB-Talents zu seinem Ausbildungsverein AIK Solna Abhilfe schaffen.

Wie das schwedische Portal "fotbolldirekt.se" berichtet, sind die Verantwortlichen von Solna mit einer entsprechenden Anfrage beim Stürmer und dessen Management auf Interesse gestoßen.

Die Verantwortlichen bei der Borussia sollen ebenfalls damit liebäugeln, der Nachwuchshoffnung über eine Leihe mehr Spielpraxis zu verschaffen.

Derzeit kommt Isak ausschließlich für die U23 der Dortmunder in der Regionalliga zum Einsatz. In der aktuellen Spielzeit absolvierte der häufig mit Zlatan Ibrahimovic verglichene Youngster neun Spiele für die zweite Mannschaft des BVB und erzielte dabei fünf Treffer.

Auf eine Chance in der ersten Mannschaft wartet Isak diese Saison jedoch bislang vergebens.

Isak beklagt sich über Niveau in der Regionalliga

In einem Interview Ende September befeuerte der Rechtsfuß die Spekulationen um einen Wechsel, als er durchblicken ließ, dass die Regionalliga nicht dem Niveau entspreche, auf dem er sich sieht.

Ein Wechsel zum amtierenden schwedischen Meister könnte insbesondere aufgrund des vertrauten Umfelds für Isak zur Erfolgsgeschichte werden. Der Mittelstürmer wurde beim Stockholmer Vorstadtklub ausgebildet, ehe er im Januar 2017 für knapp neun Millionen Euro ins Ruhrgebiet wechselte. Die Transfersumme stellte damals einen neuen Transferrekord für die schwedische Liga auf.

Der AIK ist jedoch nicht der einzige Klub, der in den vergangenen Wochen mit einer Isak-Leihe in Verbindung gebracht wurde. So wurde dem spanischen Erstligisten Real Valladolid vergangene Woche ebenfalls ein Interessen an den Diensten des zweifachen Nationalspieler nachgesagt.