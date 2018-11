Gladbachs Traoré muss Afrika-Cup-Quali absagen

Ibrahima Traoré fällt wegen einer Adduktorenreizung aus

Borussia Mönchengladbachs Offensivspieler Ibrahima Traore wird der Fußball-Nationalmannschaft Guineas in der Qualifikation für den Afrika-Cup 2019 nicht zur Verfügung stehen.

Der 30-Jährige musste seine Länderspielreise für die Partie gegen die Elfenbeinküste am Sonntag wegen einer Adduktorenreizung kurzfristig absagen. Das vermeldete die Borussia am Dienstag. Auch beim Mannschaftstraining des Tabellenzweiten hatte Traore am Vormittag gefehlt.