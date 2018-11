Fortuna Düsseldorf tankt Selbstvertrauen

Standesgemäßer Erfolg für die Fortuna

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat sich vor dem Gastspiel bei Rekordmeister Bayern München am 24. November in Torlaune präsentiert.

Gegen den Fünftligisten und langjährigen Kooperationspartner Sportfreunde Baumberg gewann die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel im Düsseldorfer Stadtteil Garath mit 5:1 (2:0). Erfolgreichster Torschütze war Stürmer Marvin Duksch mit drei Treffern.

Die Begegnung hatte ursprünglich am 8. Juli in einem Langenfelder Stadion stattfinden sollen. Dort war jedoch in der Nacht zuvor eine Tribüne mutwillig niedergebrannt worden.

Fortuna Düsseldorf: Theißen – Gül, Bormuth, Bodzek, Galle (46. Bezerra Ehret) – Barkok (46. Froese), Fink (61. Duman), Morales, Raman (46. Usami) – Ducksch, Nielsen

Tore: 1:0 Fink (9.), 2:0 Gül (37.), 3:0 Ducksch (53.), 4:0 Usami (66.), 5:0 Ducksch (70.), 5:1 Weber (77.)