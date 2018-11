AS Rom will Gladbachs Offensiv-Star Hazard

Thorgan Hazard hat das Interesse der AS Roma geweckt

Es ist der Fluch der guten Tat: Borussia Mönchengladbach steht in der Bundesliga sensationell auf dem zweiten Platz, muss deswegen aber die Abgänge seiner Leistungsträger befürchten. Offensiv-Star Thorgan Hazard ist in Italien begehrt.

Die AS Roma habe Hazard bereits für einen möglichen Sommer-Transfer ins Auge gefasst, berichtet die "Gazzetta dello Sport". Sportdirektor Ramón Rodríguez Verdejo, genannt Monchi, will Gladbach offenbar ein Angebot unterbreiten.

Eine Ablösesumme von 25 bis 30 Millionen Euro steht laut der Zeitung im Raum. Hazards Vertrag in Gladbach läuft noch bis 2020.

Der 25 Jahre alte Belgier ist für den Gladbacher Höhenflug enorm wichtig: In elf Bundesliga-Spielen der laufenden Saison hat Hazard sieben Tore geschossen und vier vorbereitet.

Hazard: Interesse des BVB und von Real Madrid

Ende Oktober war Hazard aufgrund seiner starken Leistungen bereits mit dem BVB und Real Madrid in Verbindung gebracht worden. Damals wiegelte der Belgier bei "sport1" aber ab. "Im Moment habe ich nicht den Wunsch zu wechseln. Ich habe die Saison mit Gladbach begonnen und werde sie hier auch beenden. Ein Wechsel ist auch danach wohl nicht in meinem Kopf, wenn Gladbach weiter so erfolgreich bleibt."

Heißt im Klartext: Qualifiziert sich Hazard mit Gladbach für die Champions League, muss die AS Roma ein Angebot vorlegen, dass der Offensiv-Star nicht ablehnen kann - oder sie muss die Transferplanungen ad acta legen.