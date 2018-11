Bayern-Star Lewandowski bricht Länderspielreise ab

Robert Lewandowski fällt mit einer Knieverletzung aus

Die Verletzungsmisere des FC Bayern setzt sich fort: Nach James Rodríguez, Kingsley Coman und Co. hat es nun offenbar auch Stürmer-Star Robert Lewandowski erwischt.

Der 30-Jährige musste die Länderspielreise mit der polnischen Nationalmannschaft abbrechen. "Er leidet an einer kleinen Knieverletzung, die den Kapitän bereits seit ein paar Tagen stört", teilte der polnische Verband am Sonntag mit. Laut der Mitteilung fällt Lewandowski drei bis vier Tage aus.

Bei der 0:1-Niederlage gegen Tschechien am Donnerstag hatte der Angreifer noch die vollen 90 Minuten durchgespielt. Am letzten Spieltag der Gruppenphase in der Nations League wird Lewandowski gegen Portugal aber fehlen.

Ist der Bayern-Star wirklich in drei bis vier Tagen wieder fit, steht einem Einsatz beim Spiel der Münchner gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag offenbar nichts im Wege.

Coman, Tolisso und James fehlen

Die Bayern werden sich aber sicher genau überlegen, ob Lewandowski angeschlagen auflaufen sollte. Schließlich steckt der deutsche Rekordmeister tief in einer Verletzungsmisere: Kingsley Coman und Corentin Tolisso fielen in den vergangenen Wochen mit langwierigen Verletzungen aus. James Rodríguez zog sich am vergangenen Dienstag einen Außenbandteilriss im linken Knie zu und fehlt in den nächsten Wochen.

Einen längeren Ausfall von Torjäger Lewandowski könnte der FCB in dieser Situation ganz und gar nicht gebrauchen.