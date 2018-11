Werder Bremen will Stadionnamen verkaufen

Werder Bremen will Namensrechte des Weser-Stadions verkaufen

Heißt das Weser-Stadion bald nicht mehr Wester-Stadion? Fußball-Bundesligist Werder Bremen plant den Verkauf der Namensrechte für seine Arena.

"Wir haben das Thema 'Naming-Right' ganz oben auf unserer Agenda. Es gibt den kreativen Weg mit einer Partnerschaft, bei der der Name Weserstadion erhalten bleiben kann oder aber den klassischen Weg, das Namensrecht an ein Unternehmen zu verkaufen. Das kommt natürlich auch auf die Interessen unseres künftigen Partners an, denn er bezahlt ja auch Geld für sein Engagement", sagte Werder-Aufsichtsratschef Marco Bode gegenüber "Bild".

Baumann ergänzte: "Viele Unternehmen verstehen unseren Grundaspekt, den Namen Weserstadion erhalten zu wollen und können sich das grundsätzlich auch vorstellen. Wir sind aber auch nicht blind und wissen, dass die finanzielle Komponente auch eine Rolle spielt. Geld spielt aber nicht die entscheidende Rolle. Die Marke muss zu unserer Philosophie passen."

Der mögliche zukünftige Namensgeber solle zum Familien-Image der Grün-Weißen passen. "Wir suchen ein Unternehmen mit gesellschaftlicher Verantwortung. Ein Unternehmen, das z.B. für Nachhaltigkeit, Innovation oder Hightech steht. So hatten wir es ja auch in der Vergangenheit mit EWE."

Werder war bislang einer der wenigen Klubs aus der höchsten deutschen Spielklasse, der den Verkauf seines Stadionnamens abgelehnt hatte.

Die erste Umbenennung dieser Art im Oberhaus erfolgte im Jahr 2001, als aus dem Hamburger Volksparkstadion die AOL-Arena wurde.