Götze lobt Joker-Qualitäten von Alcácer

Mario Götze ist mit seiner aktuellen Situation zufrieden

Am Mittwoch empfängt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund den FC Brügge im Signal Iduna Park zum 5. Spieltag der Champions League. Zuvor haben sich BVB-Trainer Lucien Favre und Mario Götze den Fragen der Journalisten gestellt. Der Angreifer hat sich dabei auch zum anhaltenden Konkurrenzkampf mit Stürmer Paco Alcácer geäußert.

Beim 2:1-Sieg gegen Mainz 05 am vergangenen Bundesliga-Spieltag hatte Mario Götze den Vorzug in der Sturmspitze des BVB erhalten. Paco Alcácer, mittlerweile fest verpflichtet, kam für den 26-Jährigen in der 64. Minute. Wenig später erzielte der Spanier das 1:0 für die Borussia. "Natürlich habe ich in der Vergangenheit nicht oft in der Spitze gespielt, aber es kommt darauf an, wie man die Rolle interpretiert", so Götze nun über seine Aufgaben.

Der Offensivspieler stellt dabei vor allem den Erfolg für die Mannschaft in den Vordergrund. "Ich denke, wenn Paco nach 60 Minuten reinkommt und das Tor macht, ist das nicht das Schlechteste. Ich will meinen Teil beitragen." Am Ende gewann der BVB mit 2:1.

Favre über Alcácer: "Es braucht einfach Zeit"

Götze, der zum Saisonstart unter Lucien Favre mehrere Wochen völlig außen vor war, wolle "natürlich immer spielen". Auch in Zukunft wolle er seinen Trainer "überzeugen": "Wir wissen, dass es noch ein langer Weg ist."

Derweil erklärte Lucien Favre, warum Dortmunds Top-Joker Alcácer zumeist nicht von Anfang an auflaufen darf. "Es braucht einfach Zeit bis er 90 Minuten spielen kann. Er hat in Barcelona nicht oft von Anfang an gespielt."

Am Mittwoch steht für den Schweizer erneut die Entscheidung an, auf welchen Angreifer er in der Startelf vertraut. Favre forderte: "Wir müssen eine sehr, sehr gute Leistung bringen. Wir erinnern uns an das Spiel dort, es war sehr schwer für uns." Im Hinspiel hatte der BVB durch einen Treffer von Christian Pulisic knapp mit 1:0 gewonnen.

Alle Aussagen der BVB-Pressekonferenz zum Nachlesen:

Sergej W., der vor dem CL-Spiel gegen Monaco ein Attentat auf den BVB-Bus verübte, wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt.



+++ Götze droht Bank +++

Dauerknipser Paco Alcácer könnte diesmal in der Startaufstellung den Vorzug vor Götze erhalten. In der Liga durfte Götze zuletzt oftmals in der Sturmspitze von Beginn an ran.

+++ Komfortable Ausgangslage +++

Bereits mit einem Unentschieden gegen den Tabellendritten aus Belgien (vier Punkte) steht die Borussia (neun Punkte) sicher im Achtelfinale der Königsklasse.

+++ Favre kann aus dem Vollen schöpfen +++

Bis auf den von einem Knochenödem genesenen Rekonvaleszenten Marcel Schmelzer, der nach wochenlanger Zwangspause noch keine Option ist, sind alle BVB-Profis fit für Brügge.

+++ Kagawa vor Abschied? +++

Der Japaner nahm nicht am Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel teil. Ein Abgang nach Spanien, scheint näher zu rücken.