Tedesco verteilt kleinen Seitenhieb gegen BVB

Konnte nicht zufrieden sein: Schalke-Coach Domenico Tedesco

Domenico Tedesco stand nach der 1:2-Pleite im Derby gegen Borussia Dortmund Rede und Antwort. Und der Schalke-Coach, der indirekt auch einen Seitenhieb gegen den BVB verteilte, musste so einiges erklären:

Herr Tedesco, wie beurteilen Sie das 1:2 im Revierderby gegen Borussia Dortmund?

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): Wir hatten im ersten Durchgang mehr Ballbesitz und eine gute Zirkulation. Was schlichtweg fehlt, ist die Durchschlagskraft. Du musst daraus mehr Profit ziehen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns reingebissen, beim 1:2 aber schlecht verteidigt. Am Ende hat die Kraft gefehlt.

Als auch noch Guido Burgstaller verletzt ausfiel, haben Sie Linksverteidiger Hamza Mendyl eingewechselt. Auf der Bank saß auch noch Yevhen Konoplianka.

Kono ist ein Flügelspieler, wir haben mit Raute gespielt. Ich habe zwei zentrale Stürmer gebraucht. Hamza ist der Schnellste in der Truppe. Davon haben wir nicht viele - leider.

Ganz ohne Stürmer ist es schwer zu gewinnen ...

Es wäre zu einfach zu sagen: Es liegt an den verletzten Stürmern. Natürlich ist es bitter ohne Stürmer. Wenn ich bei Dortmund die ersten vier weglasse, bleibt auch nicht so viel übrig. Aber das soll keine Ausrede sein.

Nabil Bentaleb hat Ihnen nach der Auswechslung den Handschlag verweigert. Wie beurteilen Sie das?

Es ist logisch, dass jemand, der im Derby ausgewechselt wird, nicht zufrieden ist. Ihm daraus einen Strick zu drehen, wäre nicht okay. So ist es mir zehnmal lieber, als wenn es ihm egal wäre.

Sie haben nach 14 Spielen 14 Punkte. Welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie auf die Tabelle schauen?

Es bringt nichts, auf die Tabelle zu gucken. Das haben wir auch letztes Jahr nicht gemacht. Wir müssen aus der Situation lernen, weiter arbeiten, mit Leidenschaft und Power spielen und Durchschlagskraft entwickeln. Wenn du in den letzten drei Spielen nur durch Elfmeter triffst, dann wird es schwer.